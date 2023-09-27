В Бурятии создадут "Азбуку о важном" на бурятском языке

В создании азбуки задействованы специалисты Центра сохранения и развития бурятского языка, Бурятского республиканского института образовательной политики и Центра развития бурятского языка при издательстве "Бэлиг"

УЛАН-УДЭ, 27 сентября. /ТАСС/. В школах Бурятии вслед за русскоязычной "Азбукой о важном" появится издание на бурятском языке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства со ссылкой на министра образования и науки Бурятии Валерия Позднякова.

"Мы прорабатывали вопрос по созданию аналогичной "Азбуки о важном" именно на бурятском языке на основе бурятского алфавита. Думаю, в ближайшее время мы ее выпустим, мы также на каждую букву подобрали не только слова, но и к этому слову стихотворение и соответствующий слоган", - приводит пресс-служба слова Позднякова. В создании бурятской "Азбуки о важном" принимают участие специалисты Центра сохранения и развития бурятского языка, Бурятского республиканского института образовательной политики и Центра развития бурятского языка при издательстве "Бэлиг".

В пресс-службе отметили, что в школы Бурятии начали поступать экземпляры книги "Азбука о важном" на русском языке: первыми в Улан-Удэ такую азбуку получили ученики школы №40. Книга создана жителями 11 регионов Дальнего Востока. В ней каждая буква алфавита является началом слов, означающих понятия, важные для страны. Издание дополнено стихами, творческими заданиями, иллюстрациями и раскрасками. "Основная задача издания - сформировать понятийный аппарат у ребенка, чтобы дети понимали содержание слова - что оно привносит в нашу жизнь, что оно характеризует, и дать понять, что каждое слово в данном случае имеет очень важное значение в патриотическом воспитании", - пояснил Поздняков.

"Азбука о важном" - издание для патриотического воспитания детей на Дальнем Востоке. Пилотный выпуск издан по итогам II Окружного обучающего семинара для организаторов воспитательной и патриотической работы в сфере образования, просвещения и культуры "Разговоры о важном для взрослых", который прошел в конце марта в Москве.

Работу над азбукой курировал аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Ранее заместитель полпреда Григорий Куранов пояснил ТАСС, что в азбуке к каждой букве алфавита подобрано слово, ассоциирующееся с Россией.

Бурятский язык в РФ распространен в Бурятии, Иркутской области, Забайкальском крае, где проживают около 74 тыс. этнических бурят. В 2005 году ЮНЕСКО официально признала бурятский язык исчезающим.