В Москве представили проект о межкультурной грамотности для молодежи

Обучение на онлайн-платформе ведется на основе кейсов, предложенных студентами российских вузов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Центр толерантности Еврейского музея представил в Москве обучающую онлайн-платформу для иностранных и русскоязычных студентов "Межкультурный воркаут", которая поможет корректно выстраивать отношения представителям разных культур, передает корреспондент ТАСС.

Обучение на платформе ведется на основе кейсов, предложенных студентами российских вузов. В курсе для российских студентов 10 ситуаций, которые касаются угощения, жестов, отношения к опозданиям и общению. В курсе для иностранных студентов еще 10 ситуаций: знакомства, поиск аудитории, самопрезентация, быт в общежитии и другие. Каждая ситуация сопровождается иллюстрацией и четырьмя подробными вариантами ответа. Курс для иноязычных студентов доступен на русском и на английском языках.

"Есть вредный миф, что толерантность к другой культуре напрямую связана с терпением или противостоянием. Одна из задач "Межкультурного воркаута" - донести до российской молодежи, что это не так. Если действия иностранных студентов противоречат тому, как принято в вашей родной культуре, нет необходимости терпеть и делать вид, что ничего не происходит. Как нет и права стыдить и жестко указывать на "ошибку". Грамотный выход - доброжелательно рассказать, как и что принято в России, а заодно узнать нормы и правила родины однокурсника", - сказала на презентации директор Центра толерантности и куратор проекта "Межкультурный воркаут" Анна Макарчук.

По словам куратора проекта, его главная цель состоит в принятии культурных различий и самобытности. "Есть стереотип, даже распространенное опасение, что контакт с другой культурой может размыть собственный пласт ценностей, традиций и ориентиров. На деле все совсем иначе: мы можем понять, кто такие "мы" только в контакте <...> с другими. Наша этническая и гражданская идентичность становится более зрелой и осознанной в ходе межкультурного общения "Межкультурный воркаут" - это один из множества шагов, которые потребуется предпринять для продолжения диалога нашего сообщества с другими на равных позициях", - добавила Макарчук.

О проекте

"Межкультурный воркаут" - геймифицированная обучающая онлайн-платформа для иностранных и русскоязычных студентов российских вузов, направленная на снижение межкультурной напряженности и формирование позитивного опыта обучения в России. Платформа доступна как в России, так и за рубежом с материалами на русском и английском языках. Обучение бесплатное. В первый год работы "Межкультурного воркаута" планируется привлечь к непосредственному обучению 10 тыс. студентов и преподавателей отечественных вузов.

Обучение построено в формате кейсов, иллюстрирующих затруднительные коммуникативные ситуации, возникающие между иностранными и российскими студентами или преподавателями, общение в студенческом общежитии.