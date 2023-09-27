ТАСС возглавил рейтинг цитируемости информагентств в соцсетях в августе

Количество гиперссылок в соцмедиа ТАСС составило в августе 461 569, "РИА Новости" - 399 941, "Интерфакс" - 25 603

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Агентство ТАСС в августе возглавило рейтинг цитируемости среди российских информагентств в соцсетях. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

"Лидером по цитируемости в соцсетях стал ТАСС", - говорится в сообщении. Стать лидером агентству, в частности, помогли сообщения о том, что "ВКонтакте" осталась лидером среди соцсетей по месячной аудитории в России и о заявлении Путина, что все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях.

Количество гиперссылок в соцмедиа ТАСС составило в августе 461 569, "РИА Новости" - 399 941, "Интерфакс" - 25 603.

Рейтинг цитируемости в соцмедиа построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа. Для каждой статьи извлекается статистическая информация средствами, предоставляемыми непосредственно площадками, учитываются сообщения микроблогов и действия "нравится" / "поделиться" ("ВКонтакте" и "Одноклассники").