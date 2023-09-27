В Якутии продолжительность жизни может достигнуть 78 лет в ближайшие пять лет

Глава региона Айсен Николаев сообщил, что к 2030 году необходимо перейти рубеж 80-летия

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии поставили задачу в ближайшие пять лет довести продолжительность жизни в регионе до 78 лет. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев, выступая после торжественной церемонии вступления в должность руководителя республики в Якутске.

"На новый уровень должна выходить охрана здоровья якутян - это вопрос сбережения народа. Мы немало сделали за эти годы для этого. Впервые за многие десятилетия массово строятся крупные больничные комплексы в районных центрах, введены крупнейшие кардиососудистый и перинатальный центры, в этом году будет введен онкологический центр. Благодаря этой мощной базе якутяне в городах, на селе, в Арктике будут охвачены ранним выявлением заболеваний и качественным лечением. В ближайшее пятилетие продолжительность жизни в республике должна увеличиться до 78 лет, а к 2030 году мы должны перейти рубеж 80-летия", - сказал Николаев.

Как сообщал Николаев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в мае, впервые в истории средняя продолжительность жизни в Якутии превысила среднюю по стране и составила в 2022 году 72,9 года.