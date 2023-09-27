В Сочи началось строительство научно-клинического центра спортивной медицины

Центр сможет ориентироваться на реанимационных больных и их последующую реабилитацию

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова дала старт строительству в Сочи ведущего в стране федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации.

"Сегодня очень торжественный день, потому что он начинает создание нового ведущего в стране центра спортивной медицины и реабилитации. Это будет первый в стране центр, который будет реабилитировать, восстанавливать спортсменов во всем тренировочном цикле - межсоревновательном, соревновательном, на всех этапах - от острого периода после травм и заболеваний и, соответственно, [до] субострых и хронических [состояний], и фактически будет сопровождать здоровых спортсменов", - сказала она журналистам.

Скворцова напомнила, что в мае в Подмосковье открылся центр восстановительного лечения, сейчас он принимает спортсменов. В конце 2023 года планируется открыть центр в Кисловодске. Центр в Сочи сможет ориентироваться также на реанимационных больных и их последующую реабилитацию, заметила она. Его задачей будет разработка методик и технологий для раскрытия внутреннего потенциала человека - физического и психического.

"Особенностью этого центра будет то, что нет таких современных восстановительных методов, которых не будет в данном центре. Это и робототехника, и виртуальная дополненная реальность, аппаратная физиотерапия, это все виды гидротерапии, это гидротермические условия и, конечно, это бальнеология, связанная с тем краем, в котором создается центр", - пояснила Скворцова.

Как ранее сообщали в пресс-службе ФМБА России, учреждение в Сочи станет крупнейшим в стране федеральным научно-клиническим центром спортивной медицины. Планируется, что в нем будут работать 650 специалистов. Проект центра предполагает, в частности, строительство лечебного корпуса, отделения медицинской реабилитации для спортсменов на 140 коек, клинико-диагностического отделения на 224 посещения в смену, отдельного корпуса восстановительного лечения, а также крытого бассейна для оздоровительного плавания с открытой частью.