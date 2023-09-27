В Кургане прогнозируют неблагоприятные метеоусловия до 28 сентября

В регионе объявили НМУ первой степени опасности

ТАСС, 27 сентября. Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, ожидаются в Курганской области до вечера 28 сентября. Объявлена первая степень опасности, сообщили в Курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"До 20:00 (18:00 мск) 28 сентября 2023 года на территории города Кургана и по отдельным предприятиям Курганской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.