В Испании выпустят монету в честь совершеннолетия принцессы Астурийской

На лицевой стороне выгравируют портрет наследницы престола, а с обратной стороны - герб

МАДРИД, 27 сентября. /ТАСС/. Королевский монетный двор Испании отчеканит памятную монету в честь 18-го дня рождения принцессы Астурийской Леонор. Об этом сообщается в официальном правительственном вестнике королевства.

"Принято решение о выпуске, чеканке и вводе в обращение в 2023 году коллекционной монеты "Совершеннолетие Ее Королевского Величества принцессы Астурийской" номиналом €40", - указано в сообщении. Уточняется, что вес монеты будет составлять около 18 г, а диаметр - 33 мм. На лицевой стороне выгравируют портрет наследницы престола, а с обратной стороны - герб Принцессы Астурийской, обрамленный надписью "18-летие Ее Королевского Величества принцессы Астурийской".

Коллекционные монеты будут отчеканены в количестве не более 1 млн экземпляров. Ожидается, что они поступят в обращение в IV квартале 2023 года.

В сентябре старшая дочь короля Испании Филиппа VI начала трехлетнее военное обучение в Генеральной академии Сарагосы, где она пройдет подготовку в сухопутных войсках, а также в ВМС и ВВС. В свой 18-й день рождения 31 октября 2023 года принцесса Леонор присягнет на верность конституции перед парламентом Испании как наследница престола.

В октябре 2018 года в обращение поступила первая монета с изображением принцессы Леонор. Выпуск коллекционной монеты номиналом €30 был приурочен к 1300-летию образования Астурийского королевства.