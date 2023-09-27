27 сентября, 11:10

Переезд около платформы Правда закроют на три часа ночью 28 сентября

В качестве альтернативного проезда можно будет воспользоваться переездом около платформы Зеленоградской

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Движение автомобилей на переезде около платформы Правда Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) в Подмосковье ограничат ночью 28 сентября. Об этом сообщили на официальном сайте МЖД.

"Движение автомобилей на переезде, расположенном около платформы Правда Ярославского направления МЖД (поселок Правдинский, улица Льва Толстого) будет закрыто 28 сентября с 01:00 до 04:00. Обращаем внимание автовладельцев, что в качестве альтернативного проезда можно воспользоваться переездом около платформы Зеленоградской", - говорится в публикации.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее. 

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