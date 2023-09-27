Московские школьники смогут принять участие в турнире Ломоносова

Подготовлены задания по восьми направлениям: астрономия и науки о Земле, биология, история, лингвистика, литература, математика, физика, химия

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ученики столичных школ смогут выступить на турнире Ломоносова, который пройдет 1 октября по таким дисциплинам, как астрономия, история, биология и другим, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Московских школьников из 6-11-х классов приглашают принять участие в турнире имени М. В. Ломоносова. Состязание пройдет онлайн 1 октября. Регистрация открыта до 30 сентября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подготовлены задания по восьми направлениям: астрономия и науки о Земле, биология, история, лингвистика, литература, математика, физика, химия. Участвовать можно по одной или нескольким дисциплинам, вопросы будут доступны с 07:00, на решение дается пять часов. Участникам рекомендуют приступать к выполнению заданий не позже 10:00, потому что в 15:00 турнир автоматически завершится.

В пресс-службе отметили, что тех, кто успешно справится с заданиями, ждут грамоты. Школьников из 10-11-х классов, показавших высокие результаты, пригласят на заключительный тур, который планируется провести весной 2024 года. По семи профилям - астрономия и науки о Земле, биология, история, лингвистика, литература, математика, физика - состязание вошло в проект перечня олимпиад Минобрнауки России на 2023-2024 учебный год, дающих право на получение льгот при поступлении в российские вузы.

Турнир Ломоносова проводится с 1978 года, добавили в ведомстве.