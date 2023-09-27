В Москве некоторые улицы в районе Раменки перекроют в выходные на время полумарафона

Движение будет закрыто с 12:00 30 сентября до 20:00 1 октября на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Движение и парковку на нескольких улицах в столичном районе Раменки ограничат в выходные в связи с проведением полумарафона. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"ЦОДД: в связи с проведением полумарафона "Моя столица" в выходные будет временно закрыто движение на ряде улиц в районе Раменки. <...> Также на участках временных ограничений будет недоступна парковка с 00:01 30 сентября до окончания мероприятия", - говорится в публикации.

Движение будет закрыто с 12:00 30 сентября до 20:00 1 октября на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина, а также 1 октября - с 07:00 до 17:00 на улице Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, с 07:00 до 20:00 на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

"Планируйте маршруты заранее или отложите поездки на личном транспорте в места ограничений", - рекомендовали в департаменте транспорта.