В Краснодарском крае сообщили об обмелении водохранилища на 94% после засушливого лета

В Кубанском бассейновом водном управлении отметили, что сброс воды идет в меньшем объеме, чем ее приток

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в Краснодарском водохранилище снизился на 94% после засушливого лета, свободная емкость чаши составила 2 620 млн куб. м. Об этом сообщили журналистам в Кубанском бассейновом водном управлении.

"Объем воды в водохранилище составляет 174 млн куб. м. При этом полная заполняемость чаши рассчитана на 2 794 млн куб. м. Свободная емкость на 27 сентября 2023 года составляет 2 620 млн куб. м", - говорится в сообщении.

Как отметили в Кубанском бассейновом водном управлении, сброс воды идет в меньшем объеме, чем ее приток. По сегодняшним данным, сброс из водохранилища - 79 кубометров в секунду, приток - 84 куб. м/с. Сейчас уровень воды в искусственном водоеме на 7 м ниже нормы, он остановился на отметке в 25,7 м.

Водохозяйственная обстановка в зоне деятельности находится под контролем, уточнили в управлении.

В этом году лето в Краснодарском крае было засушливым, неоднократно объявлялось штормовое предупреждение в связи с тем, что температура воздуха поднималась до плюс 40 градусов. Синоптики распространяли доклады, где предупреждали о тревожной гидрологической обстановке, а также о том, что атмосферная засуха, отсутствие дождей в Краснодарском крае могут стать причиной обмеления рек в регионе. Сейчас в регионе ночью плюс 15-17 градусов, днем - до 29 градусов тепла. По данным краевого Гидрометцентра, температура воздуха на Кубани начнет плавно снижаться в начале октября.