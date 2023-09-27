Столичный закон о льготах для потомков "чернобыльцев" привели в соответствие с федеральным

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подчеркнул, что дети и внуки "чернобыльцев" - это та категория граждан, которая нуждается в дополнительной заботе и внимании

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский закон, гарантирующий льготы для потомков граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, привели в соответствие с федеральным законодательством. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании столичного парламента.

"На заседании принят городской закон, который сохраняет меры социальной поддержки граждан, чьи родственники пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Мы привели терминологию, используемую в документе в отношении "чернобыльцев", их детей и внуков в соответствие с федеральным законодательством", - сказал в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее федеральным законом была уточнена категория лиц, имеющих право на ежемесячную денежную выплату. "Дело в том, что ранее применявшаяся формулировка имела неоднозначное толкование. Теперь четко установлено, что правом на получение ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального бюджета обладают дети первого поколения граждан, которые пострадали вследствие чернобыльской катастрофы, родившиеся после радиоактивного облучения одного из родителей. Также правом на такую выплату обладают дети второго и последующих поколений, если один из родителей страдает болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения", - пояснил спикер столичного парламента.

Москва предоставляет лицам, получающим в соответствии с федеральным законодательством ежемесячную денежную выплату, дополнительную меру социальной поддержки. "Это право на бесплатный проезд на всех видах городского общественного транспорта. Данная льгота предоставляется детям до достижения ими 18 лет. С принятием закона такая льгота предоставлена детям первого поколения чернобыльцев, а также детям второго и последующих поколений, если один из их родителей страдает болезнями, возникшими вследствие чернобыльской катастрофы, в том числе генетически переданными через поколения. Если потомкам чернобыльцев такая льгота была установлена ранее, то она продолжает действовать", - добавил Шапошников.

Он подчеркнул, что дети и внуки "чернобыльцев" - это та категория граждан, которая нуждается в дополнительной заботе и внимании. "Именно их родители, бабушки и дедушки ценой здоровья и жизни предотвратили страшную аварию, ликвидировали последствия взрыва на атомной станции, спасли человечество от техногенной катастрофы", - заключил председатель Мосгордумы.