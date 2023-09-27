Росмолодежь приняла более 57 тыс. решений о блокировке противоправного контента

В ведомстве отслеживает материалы, склоняющие детей к совершению преступных действий

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Центр сетевого мониторинга Федерального агентства по делам молодежи ежедневно отслеживает материалы, склоняющие детей к совершению преступных действий, с 2019 года агентство вынесло более 57 тыс. решений о блокировке противоправного контента. Об этом сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева, выступая в Госдуме.

"Вместе с ведомствами мы в этом году разработали и утвердили с правительством Российской Федерации комплекс мер по профилактике социально негативных проявлений в молодежной среде. В рамках него наш Центр сетевого мониторинга в ежедневном формате ведет мониторинг распространения материалов, склоняющих детей к совершению преступных действий. И отмечу, что с 2019 года по настоящий момент Росмолодежью вынесено уже более 57,5 тыс. решений о блокировке противоправного контента", - сказала она.

Разуваева отметила, что под блокировку в том числе попали и материалы с буллингом. "У нас конкретно по травле из вот того объема, который я называла, порядка 500 блокировок было связано именно с кибербуллингом, такое явление тоже сегодня есть", - отметила глава Росмолодежи.

Росмолодежь 21 марта 2019 года получила полномочия принимать решения о блокировке сайтов с информацией, побуждающих детей к совершению опасных для жизни противоправных действий.