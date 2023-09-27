ТПУ стал опорным вузом для подготовки кадров для атомной отрасли Нигерии

Выпускники международных образовательных ядерных программ Томского политеха уже успешно применяют полученные знания и опыт для развития ядерных технологий в своей стране, сообщили в пресс-службе вуза

ТОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ) стал первым российским опорным вузом, который будет готовить кадры для атомной отрасли Федеративной Республики Нигерия. Соответствующий меморандум был подписан в рамках 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Томский политех уже является опорной площадкой для развития кадровых ресурсов в области ядерных технологий в Индонезии, Боливии, Египте и ряде других стран - партнеров Росатома. И сегодня пул наших стран-партнеров официально пополнился Нигерией. Томский политехнический университет станет опорной площадкой в России для подготовки кадров по ядерным и смежным специальностям в интересах Федеративной Республики Нигерия", - приводятся слова и. о. ректора ТПУ Леонида Сухих.

По его словам, среди выпускников международных образовательных ядерных программ вуза уже есть действующие сотрудники Комиссии по атомной энергии Нигерии, которые сейчас успешно применяют полученные знания и компетенции для развития ядерных технологий в своей стране.

Среди основных направлений сотрудничества между ТПУ и Комиссией по атомной энергии Нигерии - создание совместных образовательных программ, включая программы двойного диплома с университетами республики, академический обмен студентами, дистанционное обучение, проведение семинаров, обучающих курсов, исследования в области ядерной физики и технологий.

Председатель Комиссии по атомной энергии Нигерии Юсуф Амин Ахмед подчеркнул, что Россия поддерживает Нигерию в развитии компетенций в рамках национального атомного проекта и поблагодарил ТПУ за подготовку специалистов в области ядерной физики и технологий для национальной экономики республики. "На сегодняшний день ядерная отрасль в Нигерии стремительно развивается. Между Россией и Нигерией действуют соглашения о развитии атомных проектов в сфере мирного использования атомных технологий, а также по сооружению и эксплуатации АЭС и Центра с многоцелевым исследовательским реактором на территории республики. Для решения масштабных задач ядерно-энергетической программы нигерийской стороне необходимо активно развивать кадровый потенциал", - отметили в пресс-службе.

В ТПУ расположен единственный действующий вузовский ядерный реактор в России. Он был запущен в 1967 году и с тех пор неоднократно модернизировался. Ежегодно на реакторе проходят обучение 430 студентов, в том числе иностранных. С 2015 года в Томском политехе запустились первые международные образовательные ядерные программы, за это время их прошли порядка 150 человек из более чем 20 стран.