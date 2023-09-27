Соглашение намерены подписать в Белоруссии

ВОЛГОГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Волгоград и Витебск станут побратимами в 2024 году, заявила председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова на заседании комиссии Парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку Союза Белоруссии и России.

"Планируется установление побратимских отношений между Волгоградом и Витебском с подписанием соответствующего документа в 2024 году", - сказала Быкадорова, выступая с докладом.

Она отметила, что сотрудничество устанавливается в рамках празднования в 2024 году 80-летия международного движения породненных районов и 1050-й годовщины основания Витебска. Планируется поездка делегации из Волгограда в Белоруссию, где и будет подписано соответствующее соглашение.

Заседание комиссии состоялось в рамках визита в Волгоградскую область депутатов Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Участники совещания обсудили итоги сотрудничества и наметили планы на предстоящий период. В ходе работы в Волгоградской области представители белорусско-российской делегации посетили Волжскую ГЭС, Волжский трубный завод, ряд других крупных предприятий, объекты социальной инфраструктуры, а также возложили цветы в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.