Кубань обратилась в Госдуму, чтобы ускорить обеспечение лекарствами труднодоступных сел

Суть обращения заключается в том, чтобы на федеральном уровне ввести правовую возможность использования мобильных или передвижных аптечных пунктов

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обратились к председателю комитета Государственной думы Госдумы Федерального собрания России по охране здоровья Бадме Башанкаеву по вопросу ускорения введения в правовой режим возможности использования передвижных аптечных пунктов для обеспечения лекарственными препаратами жителей отдаленных и труднодоступных сел.

"В нашем крае более 2,5 млн человек проживают в сельской местности, из них определенная часть - в малых населенных пунктах. Предлагаемые нами меры помогут улучшить лекарственное обеспечение отдаленных поселков, где зачастую нет не только соответствующих помещений, но и квалифицированных специалистов нужного профиля, а значит - сохранить их жизнь и здоровье в случае неожиданной болезни, когда необходимо быстрое применение каких-либо медикаментов. Сегодня их жители ездят покупать лекарства за многие километры, а это и дополнительные траты денег и времени, к тому же не всем пожилым людям это по силам. В таких местах не человек должен идти к аптеке, а аптека - к человеку", - заявил на сессии председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

В Краснодарском крае, третьем по численности населения регионе России, существует проблема недостаточной доступности лекарственных препаратов в малочисленных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах с неразвитой транспортной инфраструктурой, где нет стационарных аптек, уточнил заместитель председателя заксобрания Краснодарского края Николай Петропавловский. Депутаты краевого Заксобрания просят ускорить на федеральном уровне введения правовой возможности использования мобильных или передвижных аптечных пунктов, созданных по аналогии с передвижными медицинскими комплексами. Как отметил Петропавловский, это позволит обеспечить население отдаленных сел не только самими лекарственными препаратами, но и предоставлением услуг высококвалифицированных фармацевтов, дефицит которых также присутствует в селах, сократить затраты на закупку оборудования и аренду помещения для стационарных аптек.

"Это позволит системно решить проблему лекарственного обеспечения в отдаленных населенных пунктах и труднодоступных. Иными способами реализовать это будет практически невозможно", - резюмировал Петропавловский.

Обсуждения принятия в федеральном законодательстве понятие "передвижной аптечный пункт" и его правового режима ведутся в Государственной думе еще с 2021 года.

Краснодарский край является третьим по численности населения регионом России и одним из основных аграрных регионов страны. По данным администрации, общая численность населения края составляет 5,8 млн человек, из которых в городах проживают 3,3 млн человек.