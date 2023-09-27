27 сентября, 12:44

Мосгорсуд признал законным решение включить экс-депутата Гудкова в список иноагентов

Политика признали иноагентом в феврале 2023 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение включить бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом) в перечень иноагентов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил оставить судебное постановление суда первой инстанции без изменения, жалобу Гудкова - без удовлетворения", - сказали в суде.

Политик был признан иноагентом в феврале 2023 года. По данным Минюста, Гудков призывал к предоставлению вооружения Украине, введению мер ограничительного характера в отношении РФ, а также участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Гудков проживает за пределами Российской Федерации.

После включения в перечень иноагентов Гудков подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд с требованием снять с него этот статус, однако его исковые требования были отклонены. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация