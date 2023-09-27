Турпоток из КНР в Петербург в 2024 году может составить 10-30% от допандемийного

По предварительным оценкам, восстановление показателей может занять около трех-четырех лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Туристический поток из Китая в Санкт-Петербург в 2024 году ожидается на уровне от 10 до 30% от допандемийного. Такую оценку высказал журналистам председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"Восстановление допандемийных показателей может занять три-четыре года. На следующий год может быть, по разным оценкам, от 10 до 30% от допандемийного [уровня]", - сказал Корнеев, отвечая на вопрос о перспективах восстановления турпотока из Китая.

По данным комитета, в 2019 году город посетили 4,9 млн иностранных туристов, из которых около 957 тыс. приехали из Китая - на КНР пришлась самая большая доля в турпотоке из-за рубежа - 9,2%.

В Петербург по приглашению комитета накануне прибыла по безвизовому режиму делегация из 20 представителей туристских компаний Китая. Во время визита они познакомятся с туристской инфраструктурой Санкт-Петербурга. Ключевым мероприятием деловой программы стала рабочая встреча, во время которой было организовано индивидуальное общение гостей из КНР с представителями индустрии гостеприимства Петербурга. Культурная программа предполагает посещение ведущих городских достопримечательностей, включая Эрмитаж, дворцы и парки Царского Села, музей Фаберже, а также нескольких известных отелей.

Символичный визит

Приветствуя участников делегации из Китая, Корнеев отметил, что Россия сделала все возможное, чтобы упростить въезд китайских туристов в страну, в том числе в Санкт-Петербург. Он напомнил, что 1 августа состоялся запуск механизма оформления электронных виз, который распространяется на более чем 50 стран, в их числе - Китай. По первым результатам, китайские туристы лидируют по количеству выданных виз, сказал Корнеев.

После возобновления соглашения между Россией и Китаем о безвизовых групповых турпоездках, действие которого было приостановлено в связи с пандемией, петербургская сторона намерена в дальнейшем обсуждать с китайскими коллегами, как сделать этот механизм "более удобным, более комфортным", а также более прозрачным и современным, отметил Корнеев. "Очень ждем от вас обратной связи", - добавил он, обращаясь к китайской делегации.

Глава комитета подчеркнул символичность визита представителей китайских туркомпаний в Петербург в день, когда отмечается Всемирный день туризма. Гостей из КНР в среду ждут на праздничном мероприятии на Манежной площади, где на этой неделе в честь праздника проводится фестиваль-ярмарка "Натуральное путешествие".

В ходе общения с журналистами Корнеев отметил, что Петербург ведет переговоры с китайскими партнерами по вопросу расширения географии полетов. "До пандемии 11 крупных городов Китая были связаны рейсами с Санкт-Петербургом, сейчас пока три [Пекин, Шанхай и Чэнду], но это три крупнейших транспортных хаба Китая ", - сказал он. По словам Корнеева, туристы из КНР проявляют интерес к культурно-познавательному и событийному туризму, их также интересуют маршруты "Серебряного ожерелья" - комбинированные программы с посещением разных городов Северо-Запада.