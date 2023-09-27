Челябинские депутаты разработали закон, запрещающий продажу зажигалок подросткам

По данным пресс-службы Заксобрания региона, товары могут быть использованы токсикоманами

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области разработали проект регионального закона о запрете продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Заксобрания.

В пресс-службе пояснили, что подобные товары могут быть использованы токсикоманами.

"Отсутствует законодательное регулирование на федеральном уровне возрастных ограничений. Разработанным законопроектом предлагается установить запрет розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ", - говорится в сообщении.

Под запрет продаже детям попадают баллончики для заправки зажигалок, зажигалки, баллончики для работы портативных туристских газовых плит и другие товары, содержащие углеводородный газ.

"К сожалению, последнее время есть такая проблема, как сниффинг - вид токсического опьянения, которое вызывается путем вдыхания углеводородсодержащих газов. В Российской Федерации в целом, в Челябинской области в частности были летальные исходы от такого вида токсикомании, поэтому депутаты и решили запретить продажу данных товаров самым слабозащищенным", - цитирует пресс-служба председателя комитета по экономической политике и предпринимательству Заксобрания Евгения Илле.

Законопроект внесли в повестку заседания, которое состоится 28 сентября.