Около 60 млн граждан России прошли диспансеризацию в 2023 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что от плановых показателей это составляет 69%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Около 60 млн россиян, что составляет 69% от планового показателя, прошли диспансеризацию в 2023 году. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Уже в этом году на 20 сентября диспансеризацию прошли 60 млн граждан нашей страны. От наших плановых показателей это составляет 69%", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Министр пояснил, что диспансеризация в том числе позволяет выявить как сахарный диабет, так и преддиабет - нарушение углеводного обмена веществ. "Важно регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, это позволяет своевременно сформировать комплекс лечебных мероприятий". - заключил Мурашко.