В Химках завершили работы по модернизации теплосетей на 2023 год

Все 73 мероприятия выполнены

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Запланированные на текущий год работы по модернизации теплосетей полностью завершили в городском округе Химки. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр энергетики Московской области Александр Самарин.

"У нас была запланирована достаточно серьезная программа, она трехлетняя. В этом году у нее была стоимость более 500 млн рублей. Всего 73 мероприятия - они все выполнены. Те участки сетей, которые мы должны были переложить, <…> все участки переложили, они в нормативном состоянии", - сказал министр.

Он подчеркнул, что план работ по модернизации теплосетей в Химках на текущий год выполнен в полном объеме.

В прошлом году в Химках фиксировались периодические нарушения в холодном и горячем водоснабжении, а также теплоснабжении жителей ряда домов. Было принято решение о модернизации соответствующей инфраструктуры, согласно которому компания "Мосэнерго", входящая в группу "Газпром", в течение трех лет направит свыше 1,7 млрд рублей на модернизацию теплосетей и котельных в городском округе Химки.