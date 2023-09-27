27 сентября, 13:21

На ВДНХ 29 сентября пройдет Московский кубок туризма по футболу

Восемь команд из туристической индустрии будут соревноваться за звание лидера

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Третий Московский кубок по футболу, в котором примут участие команды из туристической индустрии, пройдет на ВДНХ 29 сентября, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"29 сентября на территории ВДНХ уже третий раз состоится Кубок туризма по футболу. Восемь команд из туристической индустрии будут соревноваться за звание лидера", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соревнование пройдет с 09:30 до 16:00 на спортивных площадках рядом с Мичуринским садом. Команды-участницы: "ВДНХ", City Sightseeing, "Москвариум", Panorama360, Ruspass, Azimut Hotels, "Лужники", Todes. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню туризма. Вход для зрителей свободный. 

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