Убрать лишнее, оставить главное: обзор смартфона Honor 90

В российских магазинах появилась интересная новинка: смартфон Honor 90 с изогнутым дисплеем и тремя камерами сразу на 200 Мп

Следить за тем, как сегодня развивается средний ценовой сегмент смартфонов, особенно интересно. Ценники на флагманы улетели куда-то в космос, да и желания отдавать полторы зарплаты за телефон как-то поубавилось: плюс-минус каждый год нам показывают одно и то же, но получше.

Бюджетные модели все еще не такие интересные: недорогой смартфон сегодня может быть очень крутым, но тесный бюджет не дает производителям хоть как-то разгуляться.

А вот что-то между… Honor 90 - это смартфон для тех, кто уже находился с "топом за свои деньги" и теперь хочет смартфон получше, но все еще не считает нужным брать его в кредит или копить.

В нем постарались расставить акценты: там, где экономить нельзя, никто не экономил. То, что можно отодвинуть на второй план, отодвинули.

Редакция провела время в компании Honor 90 и рассказывает, каким получился такой компромисс.

Дизайн

Скошенные грани дисплея - это красиво, как ни крути. Благодаря ним экран перетекает в корпус очень плавно, а ты перестаешь видеть, где он заканчивается и начинается рамка. Когда пользуешься таким смартфоном, быстро возникает ощущение, что изображение словно парит в воздухе.

Поэтому Honor 90 спереди - это один большой и красивый экран. О том, что держишь в руках смартфон, напоминает разве что небольшой глазок фронтальной камеры.

© hihonor.com

У такого дизайна, впрочем, бывают и минусы: касания ладонями боковых граней иногда считываются как нажатия. Это случается редко, но все равно может очень раздражать, особенно, когда пользуешься телефоном одной рукой. В Honor 90 от них есть защита. Судя по всему, она работает: ложных срабатываний во время тестирования мы не заметили.

Еще некоторым не нравится, что крохотная часть картинки по краям искажается. Но изгиб тут минимальный, поэтому этого особо не замечаешь.

Тем не менее, самая яркая часть дизайна Honor 90 - это то, как выглядят камеры. Два больших, очень заметных круглых блока с оправой из металла. Необычно - это точно. Дело вкуса: кто-то скажет, что смартфон передает в 2023-й привет из эпохи CD-плееров. Кто-то скажет: "Ну да, так это же круто!"

Как бы то ни было, модули постарались сделать аккуратными. Дизайнеры говорят, что вдохновлялись "динамично меняющимися фазами луны". В это верится: все глазки сенсоров отличаются внешне и выстроены в ровную прямую линию. Действительно похоже.

© hihonor.com

Задняя крышка и рамка вокруг дисплея - пластик. Красивый, приятный на ощупь, но да, не премиум. Но зато смартфон из-за этого очень легкий - всего 183 грамма. С таким-то огромным аккумулятором (5000 мАч). А еще он не царапается и его не так страшно уронить, как стеклянный (но лучше по старинке - в чехол, жалко будет разбить такую красоту). Но главное - пластик позволил сделать телефон доступнее.

Такое решение, пожалуй, одобрим.

Экран

Дисплей Honor 90 - его "киллер-фича". Большая (6,7 дюймов), изогнутая и яркая AMOLED-матрица с разрешением 2663х1200 пикселей.

AMOLED - это всегда круто. В таких экранах каждый пиксель подсвечивается индивидуально. То есть, если LED-дисплею нужно показать черный, он может просто "выключить" нужные пиксели. Контрастность на темных участках будет такой, что ее невозможно измерить - подсветки-то нет!

Вот почему часто говорят, что у OLED-дисплеев бесконечная контрастность. А вот LCD-экраны можно представить как плитку, залитую светом. Черный в таких дисплеях - густой и темный серый, что прекрасно видно в полной темноте.

Так что в плане контрастности и цветопередачи у Honor 90 все в полном порядке. Добавьте сюда уровень яркости в 1600 нит (при общепринятой 1000!), и вы получите экран, к которому не придраться. Его прекрасно видно даже под прямым солнцем, а в темноте он может заменить фонарик.

© hihonor.com

Но, как и всегда, есть другая сторона. У OLED-дисплеев исторически были две главные проблемы.

Первая - гадкий зеленоватый цвет, в который уходят белые цвета при поворотах дисплея. С ней справились относительно быстро. Сейчас любой хороший OLED-дисплей так не делает, Honor 90 тоже.

Вторая - мерцание, хорошо заметно на видео. У некоторых людей от него могла разболеться голова. Чтобы решить эту проблему, Honor задрали частоту подсветки дисплея до 3840 Гц. Этого точно достаточно, чтобы вашим глазам было комфортно.

"Прокачали" тут и частоту обновления дисплея - до 120 Гц. То есть анимации будут выглядеть гораздо плавнее, а сам смартфон будет казаться гораздо отзывчивее. Повышенная частота развертки - это технология, которую хочется видеть вообще во всех дисплеях на планете, и минусов у нее нет.

У дисплея Honor 90 - тоже.

Производительность и скорость работы

Honor 90 работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, графический чип - Adreno 644. Что это значит: составлять конкуренцию игровым консолям точно никто не планировал, так что Honor просто выбрала сбалансированное решение, которое устроит 90% покупателей. Переписываясь в мессенджерах, листая страницы в браузере, печатая заметки, записывая себя на диктофон, вам никогда не будет казаться, что смартфон работает медленно, "тупит" или тормозит. Да и в самые графически навороченные игры вы все равно сможете поиграть: просто не на ультра-настройках, а на средне-высоких.

Зато батарейку такой процессор расходует экономно: за полтора часа просмотра видео со звуком через динамик он сел на восемь процентов. От нуля до сотни Honor 90 заряжается за 47 минут, а до половины - за 15 с небольшим.

Что касается интерфейса смартфона, то он понятный, приятный и простой. К нему быстро привыкаешь, как и всегда у Honor.

Камеры

Камеры - вторая после экрана вещь, на которую Honor делали ставку. Основной модуль тут сразу на 200 Мп с размером сенсора 1/1.4", а еще есть ультраширокоугольная камера на 12 Мп и сенсор глубины на 2 Мп.

В итоге в камере Honor 90 есть, наверное, все режимы и функции, которые только можно придумать.

Зум? Есть, да, цифровой, но, учитывая разрешение, он способен тягаться и с оптическим. Если вы сделаете фото в обычном режиме, а потом зазумите ту же сцену, качество у снимков будет идентичным. Панорамные, групповые фото? Без проблем, угол второй камеры тут такой, что в кадр точно влезут все. Портретные фото? Включайте, специально для вас сделали сенсор глубины, чтобы размывало только там, где нужно.

Главное - основная камера справляется со своими задачами и ночью. Цвета остаются яркими и равномерными, а шум на ночных фото почти не заметен невооруженным взглядом. Дополнительно можно включить ночной режим: он сделает картинку еще четче.

1/6 Стандартный режим © ТАСС Портретный режим © ТАСС Фронтальная камера © ТАСС Профессиональный режим © ТАСС Ночной режим © ТАСС Zoom © ТАСС

Панорамная камера при плохом освещении снимает чуть хуже, но это ожидаемо.

Здесь даже можно писать видео на две камеры одновременно: снимать и окружение, и себя на селфи-камеру. Будет похоже на стрим: видео и окошко с вашим портретом внизу.

В общем, функций у камеры смартфона много, а снимает он хорошо. Убедитесь сами.

Что еще

Смартфон доступен в трех цветах: "Полночный черный", "Изумрудный зеленый" и "Арктический лед". Все они сильно отличаются друг от друга, так что есть, что повыбирать.

Места для разъема для наушников на корпусе не нашлось. Видимо, Honor тоже считает, что нужно переходить на беспроводные.

Цена на Honor 90 начинается с 39 900 рублей - сегодня средний ценовой сегмент такой.

Стоит ли он таких денег? Если вам нужно надежное устройство, где фокус сделали на самом главном - пожалуй, да.

В конце концов, пользоваться Honor 90 так же приятно, как многими дорогими моделями за 80+ тысяч.

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