27 сентября, 13:30

Российские препараты с действующим веществом "семаглутид" проходят регистрацию

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, они заменят зарубежный препарат на рынке

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Отечественные препараты с действующим веществом "семаглутид" проходят процедуру регистрации, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Один из широко известных препаратов, действующим веществом которых является семаглутид, - "Оземпик".

"Хочу отметить, что разработан оригинальный препарат для лечения диабета второго типа сегодня отечественными производителями, и проходят процедуру регистрации отечественные препараты, действующим веществом которых является семаглутид. Они заменят зарубежный препарат на рынке", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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