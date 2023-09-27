27 сентября, 13:35

Путин предоставил российское гражданство французскому политологу Леруа

Он выступал против русофобии, призывал бороться с дезинформацией по украинской теме и называл поворот в сторону России "единственной возможностью для тех государств, которые хотят избрать для себя другой путь и не желают следовать западным принципам"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Французский политолог Эмманюэль Марк Андре Леруа получил российское гражданство, следует из опубликованного указа президента РФ Владимира Путина.

В 2021 году в Париже для исследования истории отношений между Францией и Россией был открыт аналитический центр "Институт 1717", его президентом стал Леруа. Сам политолог не раз давал экспертные оценки работе избирательной и других систем в России, высказывался об отношениях Запада с Москвой.

Леруа также выступал против русофобии, призывал бороться с дезинформацией по украинской теме и называл поворот в сторону России "единственной возможностью для тех государств, которые хотят избрать для себя другой путь и не желают следовать западным принципам". В прошлом году он был наблюдателем на референдумах о принятии в состав России новых регионов.

Леруа родился в ноябре 1956 года во Франции. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранция
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