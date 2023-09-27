AFP: в Танзании истребили 5 млн птиц в целях защиты рисовых полей

Директор управления по защите растений и удобрений Джозеф Ндунгуру сообщил агентству, что под угрозой оказались более 400 га культур

ПРЕТОРИЯ, 27 сентября. /ТАСС/. В общей сложности 5 млн красноклювых ткачей истреблены в области Маньяра в Танзании для защиты рисовых полей. Об этом сообщило агентство AFP.

По данным управления по защите растений и удобрениям, красноклювые ткачи способны уничтожить более 50 тонн сельскохозяйственных культур за день. По словам генерального директора организации Джозефа Ндунгуру, под угрозой оказалось более 400 га культур.

"Мы уничтожили 5 млн птиц, и теперь ведем наблюдение за другими районами", - сказал он Agence France-Presse. Ндунгуру отметил, что в течение четырех дней организация занималась уничтожением птиц, в том числе с помощью дронов.

Красноклювые ткачи - птицы, которые путешествуют большими группами. Они наносят ущерб посевам в Африке, обычно это происходит в сентябре-октябре.