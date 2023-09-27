Центрам занятости могут разрешить предоставлять дополнительные платные услуги

По словам замруководителя Роструда Яна Талбацкого, инициативу планируют внести в проект базового закона "О занятости населения в РФ"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Центры занятости населения могут получить возможность оказывать дополнительные платные услуги сверх гарантированных государством. Соответствующие изменения планируется внести в проект базового закона "О занятости населения в РФ", сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий.

Госдума в марте на пленарном заседании приняла в первом чтении проект базового закона "О занятости населения в РФ". Инициатива упорядочивает действующие нормы законодательства о занятости, а также закрепляет новые меры поддержки ряда категорий граждан, в том числе бывших участников СВО.

Талбацкий отметил, что законопроект сейчас готовят ко второму чтению, планируется, что в третьем чтении его примут до конца года.

"Дополнительные услуги со стороны службы занятости, оказываемые в том числе на платной основе. У нас в действующем законе вопросы, связанные с платными услугами, они были в свое время исключены, мы их возвращаем обратно в закон", - сказал он на пленарном заседании "Новый закон о содействии занятости: развивая рынок труда" в рамках Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

Замруководителя Роструда также подчеркнул, что эти дополнительные платные услуги будут предоставлять сверх основных услуг, а не взамен, "гарантии не снижаем".

"Это может быть кадровый аудит у работодателя. Служба обновляется, появляются профессионалы соответствующего уровня, это выходит за пределы гарантированного установленного законом перечня услуг, требует больших вложений со стороны службы занятости. Это вполне может быть платная услуга", - привел пример он.

Льготы для сирот и поддержка безработных

Талбацкий добавил, что, согласно проекту нового закона, дети-сироты смогут претендовать на максимальное пособие при постановке на учет в центрах занятости в качестве безработных. "Если в период шести месяцев, которые предусмотрены по действующему закону, они трудоустраиваются, то служба занятости будет им осуществлять в этот период времени доплату - разницу между получаемой зарплатой и средней зарплатой по региону", - пояснил он.

Таким образом, для детей-сирот становится более экономически выгодным быстро трудоустроиться и получать доплату, чем состоять на учете. Кроме того, по проекту нового закона россияне, которые стоят на учете как безработные, смогут не более пяти дней в месяц быть занятыми по гражданско-правовому договору.

"У нас многие, фактически состоя на учете, осуществляют деятельность по гражданско-правовому договору. Чтобы человек не таился, чтобы нам потом не заниматься вещами, связанными с взысканием пособия, мы гражданину такую возможность даем - честно и открыто нам заяви, что подвернулась такая работа в рамках гражданско-правового договора на пять дней в месяце. И это возможно сделать, если доход от этой работы не превышает МРОТ. На этот период приостанавливается выплата пособия, но гражданин с учета не снимается, то есть, он остается безработным", - уточнил Талбацкий.

Всероссийская неделя охраны труда проходит c 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.