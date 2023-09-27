Все регионы России в 2023 году получат оборудование для контроля состояния при диабете

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, 39 регионов получат оборудование для лечения диабетической стопы и ретинопатии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Все регионы России в 2023 году получат оборудование для контроля наиболее важных показателей здоровья у людей с сахарным диабетом. Кроме того, Минздрав России финансово поддержит обеспечение детей системами непрерывного мониторинга глюкозы, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства Мурашко рассказал о реализуемых мерах в рамках нового федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом". В частности, предусматривается развитие инфраструктуры службы диабета в регионах, а также дооснащение учреждений профильным оборудованием. "Все 89 субъектов в этом году получат оборудование для контроля наиболее критичных показателей <...> за состоянием сахарного диабета. И 39 субъектов в этом году получат оборудование для лечения диабетической стопы и ретинопатии", - сообщил министр.

В рамках федпректа также предполагается обучение медицинских работников, повышение их квалификации, а также создание единого координационного центра. "Следующей мерой предусмотрено обеспечение детей с сахарным диабетом первого типа системами непрерывного мониторинга глюкозы. Сегодня они обеспечиваются за счет субъекта, мы [финансово] поддержим регионы", - заключил он.