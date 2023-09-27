В колледжах Кирова планируют обучать операторов беспилотных систем

Как сообщили в правительстве региона, для апробации специальности уже выбрали два учебных заведения

ТАСС, 27 сентября. Новую специальность откроют в колледжах Кировской области - там будут учить на операторов беспилотных систем, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"В связи с активным развитием и применением в различных отраслях беспилотных авиационных систем и технологий впервые планируем открыть новую специальность "Эксплуатация беспилотных авиационных систем" в 2024-2025 учебном году. Мы выбрали два колледжа, где будет проходить апробация этой специальности и практическая подготовка", - цитирует пресс-служба замминистра образования Кировской области Константина Ситникова.

Отмечается, что в Кировской области планируется создание образовательно-производственного кластера по направлению "Машиностроение". В 2024 году кластер получит грант в размере 100 млн рублей на создание современных мастерских.