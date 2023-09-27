Из больницы в Воронеже выписали первых заболевших сибирской язвой

Как уточнили в департаменте здравоохранения региона, новых госпитализированных нет

ВОРОНЕЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Медики Больницы скорой медицинской помощи №8 выписали после лечения первых трех пациентов, которые были госпитализированы из очага сибирской язвы в селе Лебединка Богучарского района. Об этом сообщила ТАСС представитель департамента здравоохранения Воронежской области.

"Выписали троих взрослых из Богучарского района. Новых госпитализированных нет", - сообщила она.

Ранее медики сообщали, что из очагов сибирской язвы в селе Лебединка Богучарского района и хутора Красные Холмы Панинского района в больницы Воронежа были доставлены 10 взрослых и один подросток, у которых диагностирована сибирская язва. Большая часть заболевших - 10 человек - были госпитализированы из Лебединки.

Два первых очага заболевания выявили в конце августа на хуторе Красные Холмы, где ввели карантин до 16 ноября, и на рынке "1 000 мелочей" в Воронеже (карантин снят). В начале сентября были выявлены еще два очага в селе Лебединка - в здании фермы и на участке в 650 м от нее, там карантин действует до 20 декабря. По факту заражения людей возбудили уголовные дела по трем статьям УК РФ.