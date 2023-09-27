На Кубани период работы госслужащих в новых регионах зачтут в выслугу лет

Закон необходим для назначения пенсии и дополнительного материального обеспечения

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки в региональный закон, согласно которым в стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет и дополнительного материального обеспечения будет засчитываться период работы кубанских чиновников, которые временно уехали работать в регионы, вошедшие в состав России по итогам проведения референдумов.

"В связи с принятием в состав Российской Федерации новых субъектов законопроектом предлагается дополнить отдельные законодательные акты периодами службы в этих субъектах, которые будут включаться в стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет и для назначения дополнительного материального обеспечения", - заявила на сессии заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Наталья Киселева.

Поправки приняты депутатами в двух чтениях.

Начиная с 2022 года несколько чиновников из Краснодарского края ушли в отставку в связи с переходом на новое место работы, отправившись в освобожденные регионы. Так, например, правительство Херсонской области возглавляет бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко.