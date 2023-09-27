Прокуратура Болгарии проверит право собственности на Русскую церковь в Софии

Представители Софийской городской прокуратуры сообщили, что проверка проводится на основании сигналов, поступивших от депутатов парламента и одного из гражданских объединений

СОФИЯ, 27 сентября. /ТАСС/. Представители Софийской городской прокуратуры (СГП) заявили на брифинге о начале проверки права собственности на Русскую церковь - храм святителя Николая, который является подворьем и официальным представительством Русской православной церкви в Болгарии.

"Мы познакомимся с документами, на основании которого был издан нотариальный акт на право собственности. Запросим и документы о канонах нашей церкви относительно проведения церковной службы в этой церкви и прекращения доступа в нее для верующих, тем более, что там захоронен святой Серафим (епископ Серафим Соболев, объявленный святым Русской и Болгарской православными церквями - прим. ТАСС), что делает церковь общедоступным и общественным зданием", - объяснила прокурор Илиана Кирилова.

Представители СГП уточнили, что проверка проводится на основании сигналов, поступивших от депутатов парламента страны и одного из гражданских объединений, и она должна уточнить все детали получения посольством России нотариального акта о праве собственности на храм. Посольство России является официальным собственником храма и имеет об этом соответствующий нотариальный акт.

Ситуация вокруг церкви

Ранее синод Болгарской православной церкви (БПЦ) сообщил, что Патриарх Болгарский и митрополит Софийский Неофит назначил священнослужителей для работы в Русской церкви в Софии - патриаршего подворья Русской православной церкви в Болгарии, он проинформировал о происходящем Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и попросил его открыть храм для верующих. А посольство России сообщило, что все действия, связанные с Русской церковью, будут проводиться по согласованию с РПЦ.

21 сентября Государственное агентство национальной безопасности решило выдворить из страны трех представителей Русской православной церкви во главе с настоятелем подворья в Софии архимандритом Вассианом. Ведомство ввело против них административные ограничительные меры, мотивируя это якобы "гибридной стратегией Российской Федерации по оказанию целенаправленного воздействия на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов". Утверждалось, что деятельность этих представителей РПЦ была направлена против национальной безопасности и интересов республики. После неожиданного выдворения представителей РПЦ пропала физическая возможность проведения богослужений и другой текущей работы, а сам храм был временно закрыт.

МИД России определил происходящее как антироссийскую провокацию болгарских властей.