ВОЗ окажет помощь беженцам из Нагорного Карабаха

Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что беженцы находятся в уязвимом положении и что "все стороны должны защищать гражданских лиц"

ЖЕНЕВА, 27 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделает все для оказания помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что беженцы находятся в уязвимом положении и что "все стороны должны защищать гражданских лиц", а "международное право должно соблюдаться". "Со стороны ВОЗ мы сделаем все для оказания поддержки", - заверил гендиректор.

Как заявила ранее на брифинге в Ереване пресс-секретарь главы армянского кабмина Назели Багдасарян, более 50 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению по состоянию на 14:00 мск. "По состоянию на 15:00 (14:00 мск - прим. ТАСС) мост Хакари пересекли 50 243 человека, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха", - отметила она.

19 сентября произошло очередное обострение обстановки в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет ВС Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".