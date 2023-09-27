В 2023 году на Северном Кавказе за незаконный оборот оружия задержали более 100 человек

Как сообщил начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин, в целом на территории страны в текущем году наблюдается снижение преступлений, совершенных с использованием оружия

ПЯТИГОРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Силовики перекрыли 30 каналов поступления оружия на территорию Северного Кавказа в 2023 году. За незаконный оборот оружия было задержано более 100 человек, сообщил начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин.

"Перекрыто 30 каналов поступления оружия на территорию СКФО. В рамках операции "Оружие", были задержаны 116 человек, причастных к незаконному обороту оружия на территории СКФО. Это является приоритетным направлением", - сказал Бачурин журналистам.

По его словам, в целом на территории РФ в текущем году наблюдается снижение преступлений, совершенных с использованием оружия.

"На территории СКФО в двух субъектах произошел небольшой рост преступлений данного вида, а так, если брать статистику, сотрудниками полиции выявлено 1,7 тыс. преступлений данного вида. Из незаконного оборота изъято 332 единицы боевого огнестрельного оружия, более 45 тыс. единиц боеприпасов разного калибра, около 40 кг взрывчатых веществ, 299 единиц взрывных устройств. Добровольно граждане выдали 858 единиц оружия разного калибра, в том числе и боевого, и гражданского", - добавил руководитель ведомства.