Путин утвердил звание "генерал внутренней службы РФ" для директоров ФСИН и ФССП

Для их первых заместителей предусмотрено звание генерал-полковника внутренней службы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил звание "генерал внутренней службы РФ" для директоров Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом говорится в указе главы государства на портале нормативных правовых актов, вносящем изменения в перечень должностей высшего начальствующего состава в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы и в органах принудительного исполнения РФ и соответствующих этим должностям специальных званий.

Согласно указу, для директоров ФСИН и ФССП теперь предусмотрено звание генерала внутренней службы Российской Федерации (ранее генерал-полковника внутренней службы). Для их первых заместителей предусмотрено звание генерал-полковника внутренней службы (ранее их должности соответствовало звание генерал-лейтенанта). Должностям остальных заместителей директоров ФСИН и ФССП по-прежнему будет соответствовать звание генерал-лейтенанта внутренней службы.