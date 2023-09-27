Первый заместитель председателя правления "Движения первых" Наталья Мандрова отметила, что оно развивает партнерские связи с детскими движениями в первую очередь республик, которые так же в свое время играли в эту игру

ИСТОМИНО, 27 сентября. /ТАСС/. Военно-патриотическая игра "Зарница" может стать международной, если такое желание будет у зарубежных партнеров. Об этом на финале "Зарницы" заявила первый заместитель председателя правления "Движения первых" Наталья Мандрова.

"Движение первых" сегодня развивает партнерские связи с детскими движениями в первую очередь наших ближайших партнеров, республик, которые так же в свое время играли в "Зарницу". Поэтому, если со стороны детских организаций и движений Белоруссии, Казахстана, Армении и других будет желание играть "Зарницу", мы с огромным удовольствием сделаем ее международной", - сказала она журналистам.

В Нижегородской области 27 сентября проходит финал военно-патриотической игры "Зарница. Легенды будущего". Две команды по 120 человек участвуют в тактических испытаниях. Они учатся управлять радиостанциями, управлять дронами, уничтожать технику "противника" и работать в команде. Победителей наградят 28 сентября в Нижегородском кремле. 120 лучших ребят получат ценные призы от "Движения первых" и партнеров.