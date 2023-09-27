Птицы начали улетать из Москвы в теплые края

Специалисты Мосприроды уже зафиксировали начало миграции у птиц, например, в теплые страны направились стрижи, кукушки, чечевицы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Стрижи, кукушки и чечевицы начали улетать из Москвы в теплые края, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Несмотря на то что деревья еще одеты в наряды и днем пригревает солнышко, инстинкты подсказывают животным, что приближается зима. Специалисты Мосприроды уже зафиксировали начало миграции у птиц, например, в теплые страны направились стрижи, кукушки, чечевицы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первыми природные территории Москвы покидают обычно насекомоядные птицы, так как с каждым днем их кормовая база уменьшается. Перед длительным перелетом водоплавающим птицам надо обучить потомство очень хорошо летать и плавать, поэтому они улетают позже. В пресс-службе добавили, что звери, которые не впадают в спячку в холодный сезон, сейчас активно запасаются едой, в их числе мышевидные грызуны и белки. А те, кто впадают, например ежи, усиленно питаются, копят подкожный жир и подыскивают жилища на зиму.

"Специалисты Мосприроды просят не подкармливать животных в сентябре и октябре. Лучше всего вообще не отвлекать их и дать возможность самостоятельно добыть себе пропитание. Следует помнить, что ранняя подкормка птиц может задержать их на пути миграции в теплые страны, а поздний перелет станет для них трудным и опасным. Звери же могут потерять навык поиска еды", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что начинать подкармливать животных нужно при наступлении двух главных факторов: низкой температуры воздуха и наличии постоянного снежного покрова.