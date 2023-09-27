Кириенко заявил, что "Движение первых" сделало "Зарницу" высокотехнологичной и современной

По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ, движению "удалось привлечь уникальную команду настоящих профессионалов, экспертов"

ИСТОМИНО, 27 сентября. /ТАСС/. Военно-патриотическая игра "Зарница" благодаря "Движению первых" стала современной и высокотехнологичной. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к победителям "Зарницы"

"Зарница" - это такая уникальная игра, в которую точно играли не только ваши папы и мамы, но, уверен, и дедушки, и бабушки, у каждого это осталось в памяти, у меня это абсолютно точно так. Конечно, "Зарница" поменялась за это время, она другая. Время меняется, технологии меняются. И сегодня российскому "Движению первых" удалось привлечь уникальную команду настоящих профессионалов, экспертов, создать для вас такую абсолютно новую "Зарницу" - высокотехнологичную, современную, динамичную", - сказал Кириенко.

Он выразил благодарность участникам и ветеранам специальной военной операции, которые выступили в качестве наставников, экспертов и судей. "Вы настоящие герои, мы все гордимся вами. И то, что вы находите время для того, чтобы свой уникальный опыт передавать подрастающему поколению, это очень важно. Спасибо вам за это огромное", - сказал Кириенко.

"Опыт, который вы получаете сейчас на "Зарнице", вам обязательно в жизни пригодится, потому что это опыт преодоления, это опыт ответственности и мужества, это опыт командной работы", - подчеркнул он, обращаясь к участникам.

"Сегодня мир такой, что в одиночку ничего не сделаешь, все настоящие сложные задачи решаются только командой. И вы сейчас получаете уникальный опыт этой настоящей командной работы, когда ты понимаешь, что ответственность ты несешь не только за себя и не только перед собой. Ты несешь ответственность за своих товарищей, ты несешь ответственность перед своей командой. Ты несешь ответственность перед своей страной. И это очень важно, это будет с вами в жизни", - отметил Кириенко.