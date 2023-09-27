Военные учебные центры откроются еще в восьми российских вузах

Их общее число составит 128 по всей стране

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Военные учебные центры (ВУЦ) откроются на базе еще восьми российских вузов, их общее число составит 128 по всей стране. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки России.

"На базе восьми российских вузов будут открыты военные учебные центры. Они появятся в республиках Адыгея и Дагестан, Калужской и Магаданской областях, Москве, а также в Чеченской, Кабардино-Балкарской, Чувашской республиках. Работу по созданию военных учебных центров ведет Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Минобороны России с 2021 года. С учетом восьми новых ВУЦ общее число таких объектов возрастет до 128 и охватит 75 регионов страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди основных задач центров - проведение военной подготовки, воспитательной работы и военно-профессиональной ориентации молодежи. ВУЦ создаются на базе университетов для подготовки офицеров, сержантов, старшин запаса, а также для прохождения службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения высшего образования. По данным Минобрнауки, сейчас в них обучается порядка 57 тыс. человек.

Новые центры будут открыты в Грозненском государственном нефтяном техническом университете им. академика М.Д. Миллионщикова, Дагестанском государственном техническом университете, Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х.М. Бербекова, Калужском государственном университете имени К.Э. Циолковского, Майкопском государственном технологическом университете, РЭУ имени Г.В. Плеханова, Северо-Восточном государственном университете, Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова.