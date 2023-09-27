Настоятель РПЦ считает необходимым назначить новых священников на подворье в Софии

Синод Болгарской православной церкви ранее сообщил о том, что патриарх Неофит назначил священнослужителей для работы в русской церкви, которые "позаботятся о храме и будут совершать обычные богослужения"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Болгарские священники, назначенные патриархом Болгарским Неофитом на подворье Русской православной церкви (РПЦ) в Софии, не имеют права там служить - Московский патриархат должен сам назначить туда новых клириков РПЦ взамен высланных болгарской стороной. Об этом сообщил ТАСС настоятель подворья архимандрит Вассиан (Змеев).

Ранее власти Болгарии обязали архимандрита Вассиана, секретаря подворья протоиерея Евгения Павельчука и еще одного сотрудника покинуть территорию страны в течение 24 часов под предлогом того, что их пребывание в Болгарии "представляет угрозу для государственной безопасности". После этого Синод Болгарской православной церкви (БПЦ) сообщил о том, что патриарх Неофит назначил священнослужителей для работы в русской церкви, которые "позаботятся о храме и будут совершать обычные богослужения". Сообщалось также, что предстоятель БПЦ проинформировал об этом в письме патриарха Кирилла.

"Строго говоря, этот приход наш - Русской церкви, и назначать [священников] туда может только Московский патриарх. Я не могу предвосхищать решения, но, насколько я понимаю, вместо меня должен быть назначен другой настоятель. У нас по штату - два штатных клирика на подворье. Двоих экстрадировали, и могут приехать другие два", - сказал архимандрит Вассиан.

По его словам, подворье РПЦ в Софии сейчас закрыто и болгарские священники туда не смогут попасть, потому что "там зарегистрирован приход Русской церкви". Как отметил архимандрит Вассиан, храм будет открыт только тогда, когда приедет новый настоятель - клирик Русской православной церкви, назначенный патриархом Кириллом.

"На данном этапе так. Если будет принято какое-то другое решение, наверное, об этом объявят, но у меня такая информация. <…> Просто поскольку все произошло очень неожиданно, непредсказуемо, то найти сразу быстрое решение невозможно", - добавил собеседник агентства.

На просьбу прокомментировать утверждения болгарской стороны о том, что местные священники будут поддерживать работу храма, настоятель подворья высказал мнение, что в Болгарии выдают желаемое за действительное. "То есть создают некий информационный фон, а потом говорят, что это мы не согласились с этим. А на самом деле решение-то принимает наша, российская, сторона", - подчеркнул он.

Ситуация вокруг подворья

В понедельник правительство Болгарии заявило о готовности помочь Болгарской патриархии в восстановлении богослужебной деятельности в храме святителя Николая в Софии. Об этом говорилось в сообщении правительственной пресс-службы по итогам разговора премьер-министра Николая Денкова с представителями Болгарской православной церкви. Синод БПЦ, который обсудит в том числе "необходимые светские юридические и административные вопросы", связанные с функционированием русского храма, запланирован на 3 октября.

В среду представители Софийской городской прокуратуры (СГП) сообщили на брифинге о начале проверки права собственности на храм святителя Николая, который является подворьем и официальным представительством Русской православной церкви в Болгарии.

Как уточнили представители СГП, проверка проводится на основании сигналов, поступивших от депутатов парламента страны и одного из гражданских объединений, и она должна уточнить все детали получения посольством России нотариального акта о праве собственности на храм. Посольство России является официальным собственником храма и имеет об этом соответствующий нотариальный акт.

В отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата после высылки сотрудников подворья заявили о том, что болгарские власти пытаются подорвать традиционно дружественные отношения между Русской и Болгарской православными церквями и настроить друг против друга братские народы в этих странах. В ОВЦС отметили, что русский храм святителя Николая в Софии, при котором расположено подворье РПЦ, на протяжении последних ста лет является символом духовного единства россиян и болгар.

МИД России также определил происходящее как антироссийскую провокацию болгарских властей.