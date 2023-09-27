27 сентября, 16:35

Показ фильма "Где проходит граница?" о событиях в Крыму и Донбассе прошел в Москве

Мероприятие приурочено ко Дню воссоединения РФ и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Показ и обсуждение документального фильма "Где проходит граница?", посвященного историческим событиям в Крыму и Донбассе, прошел в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие приурочено ко Дню воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

"Сегодняшний фильм "Где проходит граница?" - документальный. Это возможность увидеть жизнь людей Донбасса, поразмышлять об этом, поразмышлять об их радостях и горе, мужественном выборе. <…> Это возможность увидеть достоверную информацию, мне кажется, что это очень важный вклад в нашу общую победу", - сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Фильм посвящен историческим событиям последнего десятилетия, происходившим в Москве, Крыму и Донбассе. Его покажут в колледжах и вузах регионов России с 29 сентября по 10 октября.

"Пользуется успехом подобное творчество, как художественные фильмы, которые снимаются, хотя специальная военная операция еще не завершена, так и документальное [кино]. Здесь нужно оставаться честным перед собой и зрителем", - сказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Также были вручены медали и знаки отличия военно-политических органов Вооруженных сил РФ лекторам-амбассадорам Российского общества "Знание" за вклад в просветительскую деятельность в зоне проведения СВО. К наградам приставлены 19 лекторов и организаторов проектов общества. 

Теги:
РоссияКрымПушилин, Денис ВладимировичМоскваДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская область
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