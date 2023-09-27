В Краснодаре восстановили водоснабжение в жилых домах, нарушенное из-за аварии

Без воды оставались 58 жилых домов и 2 соцобъекта

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Порыв на сетях водоснабжения в Краснодаре, в результате которого временно была ограничена подача холодной воды, ликвидировали, водоснабжение восстановили. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Краснодар Водоканал".

"Росводоканал Краснодар" завершил работы по улице Ставропольской. Специалисты ликвидировали аварию на водоводе и заменили запорную арматуру по улице Ставропольской, 258. В 17:44 водоснабжение было полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее в районе улицы Ставропольской в Краснодаре произошел порыв на сетях водоснабжения. Из-за этого была временно ограничена подача холодной воды в жилые дома. Всего в зону отключения попали 58 жилых домов и 2 соцобъекта.