В Таджикистан из РФ вернут 26 задержанных из-за дела о нелегальной миграции

По данным общественного совета при посольстве республики в Москве, граждане содержались в центре после возбуждения уголовного дела об организации нелегальной миграции против руководства местной компании

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. 26 граждан Таджикистана, с апреля содержащихся в центре для иностранцев во Владимирской области в рамках уголовного дела об организации незаконной миграции, вернут на родину. Об этом сообщили в общественном совете при посольстве республики в Москве.

"При содействии представительства Министерства труда, миграции и занятости Республики Таджикистан в Российской Федерации 26 граждан Республики Таджикистан, находящихся в центре временного содержания иностранных граждан во Владимирской области с апреля этого года, будут возвращены на родину", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что по этому поводу представители таджикистанского министерства встретились с начальником центра временного содержания, а также представителем службы судебных приставов. Первую группу из девяти человек отправили 26 сентября, остальных вернут на родину 28 сентября. По данным общественного совета, граждане республики содержались в центре после возбуждения уголовного дела об организации нелегальной миграции против руководства местной компании.

В мае в МВД России сообщали, что во Владимирской области задержаны 13 человек, их обвинили в организации незаконного пребывания и трудоустройства в РФ около 400 иностранцев. В отношении участников организованной группы было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ. Шестеро задержанных были арестованы, трое отправлены под домашний арест и еще четверо - отпущены под подписку о невыезде.