Вузы пяти стран договорились создать Евразийскую ассоциацию университетов наук о жизни

Речь идет об учебных заведениях России, Китая, Ирана, Сирии и Киргизии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Представители вузов России, Китая, Ирана, Сирии и Киргизии подписали меморандум о намерении создать Евразийскую ассоциацию университетов наук о жизни. Цель новой организации - разработка цифровой платформы для проведения клинических исследований, сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета Минздрава России.

"Учитывая реалии сегодняшнего дня, нельзя оставлять без внимания Евразийский регион, где сейчас активно идут интеграционные процессы. Кроме того, медицина сегодня становится все более междисциплинарной наукой, и ее развитие требует новых подходов. Этот подход может быть реализован только в парадигме наук о жизни. В этой связи мне представляется целесообразным задуматься о создании Евразийской ассоциации университетов наук о жизни", - приводит пресс-служба цитату ректора Сеченовского университета, академика РАН Петра Глыбочко.

Церемония подписания прошла на расширенном заседании постоянного совета Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов. С российской стороны соглашение подписал Глыбочко, с китайской - ректор Харбинского медицинского университета Цзи Юн и декан медицинской школы Фуданьского университета Чжэн-хун Юань, иранской - проректор по образованию Технологического университета Шарифа Мохаммад-Али Кучакзаде, сирийской - ректор Дамасского университета Мухаммад Усама Аль-Джаббан, киргизской - ректор Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева Индира Кудайбергенова.

Как объяснили в пресс-службе Сеченовки, цель организации - разработка системы пан-евразийской исследовательской кооперации в области наук о жизни, создание и внедрение цифровой платформы для совместного проведения биомедицинских и клинических исследований.