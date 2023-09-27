Единороссы открыли три специализированных зала для занятий самбо в ЛНР

Призер чемпионатов России, Европы и мира по самбо Евгений Исаев провел на церемонии открытия мастер-классы

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" в рамках партпроекта "Zа самбо" открыла в Луганске три специализированных зала для занятий самбо, сообщили ТАСС в луганском реготделении партии.

"Сегодня [27 сентября] в рамках реализации партийного проекта "Za самбо" в Луганской Народной Республике открылось еще два зала для занятий самбо: в Луганском учебно-воспитательном комплексе имени летчика-космонавта Г.Т. Берегового и в Луганском общеобразовательном учреждении - специализированная школа №54 имени А. Еременко", - говорится в сообщении.

Единороссы рассказали, что на открытии залов призер чемпионатов России, Европы и мира по самбо, заслуженный мастер спорта России по самбо Евгений Исаев провел мастер-классы.

Первый зал самбо в рамках партпроекта единороссов открылся в Луганске 25 сентября.