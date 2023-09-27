Компания "Ред софт" намерена бесплатно предоставить в школы ДНР отечественную ОС

Соответствующее соглашение организация заключила с правительством республики

ДОНЕЦК, 27 сентября. /ТАСС/. Компания "Ред софт" и власти Донецкой Народной Республики заключили соглашение о сотрудничестве, первым его шагом станет безвозмездная передача лицензий отечественной операционной системы "Ред ОС" школам региона, сообщили в пресс-службе правительства ДНР.

"Донецкая Народная Республика сегодня находится под ударом, поэтому для населения важнейшую роль обретает информационная безопасность. Переход IT-инфраструктуры региона на отечественные разработки - задача кардинального значения. Совместная работа с компанией "Ред софт" в ближайшее время станет решением в обеспечении информационной безопасности", - цитирует пресс-служба слова и.о. министра связи Дениса Курашова.

"Ред софт" - российский разработчик и поставщик IT-решений и услуг, включая операционную систему "Ред ОС", резидент "Сколково", член Ассоциации разработчиков программного обеспечения "Отечественный софт" и "Руссофт".