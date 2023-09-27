В новом труде по истории Казахстана пересмотрят подход к советскому периоду

Составители семитомника намерены в том числе уделить внимание негативным проявлениям тех лет

АСТАНА, 27 сентября. /ТАСС/. Составители нового семитомника по истории Казахстана, который готовится к изданию в 2024 году, намерены в том числе уделить внимание негативным проявлениям советского периода. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель центра по разработке нового академического издания "История Казахстана с древнейших времен до наших дней" Алтын Уалтаева.

"В V и VI томах заостряется внимание на периоде колонизации. Мы привыкли в течение советской эпохи говорить о колонизации - о включении Казахстана в состав СССР - как о добровольном акте. В этот период перед властями ставилась задача сгладить возможные конфликты, а ассимиляция разных народов характеризовалась как добровольная", - приводит ее слова издание "Информбюро".

Уалтаева утверждала, что теперь Казахстан "вынужден переосмыслить эту политику", учитывая негативные последствия, которые якобы имел этот период. Она сказала, что в период интеграции Казахстана в СССР был устранен сложившийся в стране государственный строй, отобраны земли и ликвидированы институты биев (бии - судебные и политические деятели казахского народа) и батыров (батыры - полководцы, а также легендарные, героические личности).

В новое академическое издание будут включены и данные, свидетельствующие о том, что голод, отмеченный в Казахстане в 1932-1933 годах, начался раньше - в 1917 году, сообщила руководитель центра. Она также утверждала, что "голод сопровождался ущемлением прав казахского народа". По ее мнению, "политика тоталитарного режима поспособствовала окончательной деградации системы казахского общества".

В то же время в семитомнике учтут и позитивные изменения в Казахстане в советский период, например значительный рост в сельскохозяйственной сфере и промышленности, сказала Уалтаева. Также в V и VI томах "ярко и наглядно представлена межэтническая помощь и случаи объединения усилий в периоды раскулачивания, насильственного переселения народа, репрессий, тягот военного времени", - указала глава центра.

В январе 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье "Независимость превыше всего" высказался за подготовку нового академического издания по истории Казахстана, учитывающего новые научные подходы. По словам Токаева, этот труд должен "лечь в основу" всех учебников в республике.