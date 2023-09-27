В Дагестане запретили использовать беспилотники

Исключением станут, в частности, организации, выполняющие государственный оборонный заказ и госорганы республики

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов установили в Дагестане для обеспечения общественной безопасности. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов.

"В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Республики Дагестан постановляю: запретить использование беспилотных летательных аппаратов на территории Республики Дагестан, за исключением беспилотных летательных аппаратов, используемых в рамках возложенных полномочий федеральными государственными органами, государственными органами Республики Дагестан, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан и подведомственными им организациями", - говорится в тексте документа, который приводит пресс-служба главы региона.

Кроме того, по-прежнему пользоваться беспилотниками смогут организации, выполняющие государственный оборонный заказ, иные организации и физические лица по контрактам, договорам с федеральными государственными органами, государственные органы республики, органы местного самоуправления муниципальных образований региона и подведомственные им организации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.