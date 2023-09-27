На Ставрополье зафиксировали семь случаев смертей от гриппа

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе остается ниже эпидемического порога

СТАВРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Семь случаев смертей от гриппа зафиксировали в Ставропольском крае в 2023 году. В 2022 году в регионе не было зарегистрировано ни одного случая смерти пациентов с гриппом, сообщил во время прямой линии губернатор Владимир Владимиров.

"Штамм текущего гриппа более активен. К сожалению, уже есть семь смертей, за прошлый год у нас не было ни одной смерти. У нас давно такой сложной ситуации с гриппом не было, и заболеваемость растет", - сказал он.

Владимиров отметил, что в регионе фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако уровень остается ниже эпидемического порога. "Мы понимаем все меры, которые мы будем применять в случае роста заболеваемости. Сегодня, действительно, он есть. Сегодня людям надо идти и прививаться от гриппа. Вакцина есть. Обязательно прививаться, я себе прививку сделал", - пояснил губернатор Ставрополья.

Ранее и.о. министра здравоохранения края Юрий Литвинов сообщил журналистам, что за неделю рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в крае составил 36%. Больше всего рост заболеваемости фиксируется у взрослых и детей в возрасте от 7 до 14 лет. В целом в регионе вакцинировано против гриппа 11,7% от всего населения края и 25,6% из числа тех, кто подлежит вакцинации.