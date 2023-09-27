Маргаритинскую ярмарку в Поморье в 2023 году посетили вдвое больше людей

В ней приняли участие более 500 предприятий из России, Белоруссии и Индии

АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. /ТАСС/. Маргаритинскую ярмарку в Архангельске посетили 75 тыс. человек, что вдвое больше, чем год назад, сообщил в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский.

"Торговая часть ярмарки в этом году побила все рекорды. Ее посетили 75 тыс. жителей и гостей Архангельска. Это на 43 тыс. человек больше, чем в 2022 году", - написал губернатор.

На 20% выше стал торговый оборот предпринимателей и производителей Архангельской области. В 2023 году в Маргаритинке приняли участие более 500 предприятий из 49 регионов России, а также Белоруссии и Индии. Ярмарка проходила с 21 по 25 сентября на четырех площадках в разных районах города.

В культурной части Маргаритинки участвовали около 30 творческих коллективов, в том числе из Вологды, Череповца и других городов страны.

Маргаритинская ярмарка - главная визитная карточка торговой жизни Архангельской области, в XVI-XVII веках - крупнейшая международная ярмарка в России, ежегодные таможенные поступления с которой, вплоть до основания Санкт-Петербурга, в среднем составляли до 2/3 всех денежных доходов государственной казны. Начало Маргаритинской ярмарки приурочено к дате древнего осеннего праздника - Поморского нового года - 14 сентября (Новолетие, Семенов день). Маргаритинская ярмарка в современном виде проводится в Архангельске с 2001 года.